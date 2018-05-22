В Конго число подтвержденных случаев Эболы увеличилось до 28

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола на северо-западе Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 28.

Семь новых случаев заражения вирусом лихорадки были выявлены в городе Ибоко. В ДРК в настоящий момент зарегистрировано 51 случаев заражения Эболой. Из них 28 случаев подтверждены клинически, 21 случай возможен и два случая подозрения на вирус. В городе Вангата подтвержден летальный исход от вируса Эболы. сообщает РИА Новости.

В понедельник власти начали кампанию вакцинации в регионе, пострадавшем от вспышки Эболы.

Об очередной вспышке заболевания в ДРК было объявлено 8 мая. Эбола является эндемичным вирусом в Демократической Республике Конго. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в 2017 году. Нынешняя эпидемия — уже девятая по счету в стране с момента обнаружения вируса в 1976 году.







