Колоритные сувениры к Чемпионату мира по футболу 2018 удивили пользователей сети

Серию колоритных сувениров выпустили к Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде. В продаже появились уникальные матрёшки, мячи, глобусы и прочие аксессуары с символикой FIFA.

Многие сувениры украсили традиционной хохломской росписью, а некоторым добавили спортивные элементы. Так дизайнеры представили матрёшек, которые держат в руках в футбольные мячи или свистки.

Между тем, одна из матрёшек вызвала нешуточные споры в социальных сетях. Пользователь с трудом смогли узнать в предмете, который кукла держит в зубах, свисток. Фото матрёшки со свистком разместил один из участников группы «Я Плакалъ». Пост обрёл широкую популярность в сети.





Фото: apostrophe.ua