Серию колоритных сувениров выпустили к Чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде. В продаже появились уникальные матрёшки, мячи, глобусы и прочие аксессуары с символикой FIFA.
Многие сувениры украсили традиционной хохломской росписью, а некоторым добавили спортивные элементы. Так дизайнеры представили матрёшек, которые держат в руках в футбольные мячи или свистки.
Между тем, одна из матрёшек вызвала нешуточные споры в социальных сетях. Пользователь с трудом смогли узнать в предмете, который кукла держит в зубах, свисток. Фото матрёшки со свистком разместил один из участников группы «Я Плакалъ». Пост обрёл широкую популярность в сети.
Фото: apostrophe.ua
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ЛЕВ
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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