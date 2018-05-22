В Баку возбудили дело после взрыва в кафе, унесшего жизни трех человек

Правоохранители возбудили уголовное дело после взрыва в кафе в Баку, при котором погибли три человека, задержан директор компании, на чьей территории находится кафе.

Накануне местное агентство Репорт сообщило о взрыве в кафе в Баку. По его данным, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра. В Минздрав сообщил, что во время взрыва погибли два человека, двое были госпитализированы с ожогами. Один из пострадавших позже скончался. В МЧС Азербайджана сообщили, что причиной гибели двух человек в кафе стал взрыв баллона с пропаном, пишет РИА Новости.

"Бинагадинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек. В качестве подозреваемого лица задержан директор ОАО "Азертранссервис", на территории которого было расположено кафе", — сообщил представитель Генпрокуратуры.







