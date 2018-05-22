Спор двух рысей позабавил пользовательй сети. ВИДЕО

В Канаде спор двух рысей позабавил пользователей социальных сетей.

Житель канадской провинции Онтарио Эд Трист снял спор двух рысей. Как сообщил Трист CBS, рыси в районе, где он живет, встречаются довольно часто, однако, как правило, они мгновенно исчезают при виде человека.

Эти две рыси настолько увлеклись выяснением отношений, что Трист и его семья смогли десять минут наблюдать за ними с расстояния в несколько метров и снять видео. Предполагается, что диалог рысей — часть их спора за территорию или один из ритуалов брачного периода.