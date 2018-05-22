В Калараше испытали противоградовые системы с дистанционным управлением

Противоградовые системы с дистанционным управлением испытали в Калараше. Управляли процессом из Кишинева. Сигнал наведения и запуска передали по интернету.

Координаты для запуска сотрудники территориальной службы получили с командного пульта в Кишинёве, стартовала ракета также по сигналу из столицы.



Автоматизированное пусковое устройство разрабатывает группа молдавских инженеров.



В испытаниях принимал участие эксперт болгарского завода по производству противоградовых ракет. Идеи молдавских коллег инженеру очень понравились.



Автоматизация процесса приведет к модернизации всего противоградового комплекса. В настоящее время в нашей стране насчитывается 132 ракетных пункта.





