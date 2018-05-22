Предприниматели из Страшен внедряют новую технологию восстановления больных саженцев винограда

Новую технологию восстановления больных саженцев винограда внедряют предприниматели из села Сирец, Страшенского района. Они приобрели оборудование, которое позволяет обрабатывать растения горячей водой.

Саженцы на 45 минут погружают в воду, нагретую до 50-ти градусов. Работает агрегат на дизтопливе. На одну обработку уходит около 50 литров горючего.



"Насосы нагревают воду равномерно, перепадов температуры на верхнем и нижнем уровне нет. А всю работу контролирует компьютер", - cказал менеджер предприятия Василий Вуткэрэу.



Василий Вуткэрэу производит по шесть миллионов саженцев в год. По его словам, об эффективности технологии можно будет судить после высадки саженцев.



Оборудование приобрели в Испании за 60 тысяч евро. Более половины стоимости профинансировало Агентство по международному развитию США.



Сейчас Молдова экспортирует саженцы только в страны СНГ. Применение новых технологий - возможность выйти и на европейский рынок.



Государство готово предоставить фермерам, желающим купить такое оборудование, 25% необходимой суммы.



В Молдове виноградные саженцы производят 20 сельхозпредприятий.

