В Чимишлийском районе обнаружили древнее поселение позднего римского периода

Древнее поселение позднего римского периода обнаружили у села Сагайдак Чимишлийского района. Раскопки ведуту уже несколько дней в поле, по которому Госадминистрация дорог собирается проложить трассу.

Археологи нашли также многочисленные фрагменты керамики и несколько предметов из стекла.



Специалисты настаивают на том, что это один из самых ценных археологических памятников относящихся к данному историческому периоду.



Этот памятник истории археологи обнаружили во время проверки территории, на которой вскоре начнут строительство трассы Порумбрей-Джурджулешты.



Специалисты отмечают, что у археологического памятника два уровня. Верхний относятся к раннему средневековью. Все найденные в ходе раскопок предметы будут хранится в музее Чимишлии.



