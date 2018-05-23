О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Кабмин рассмотрит законопрект о направленный на обеспечение безопасности детей в интернете
// фото: webznam.ru
09:22, 23 May 2018
просмотров 50 | комментариев 0

Законопроект, направленный на обеспечение безопасности детей в виртуальном пространстве, рассмотрит сегодня кабмин. Он предусматривает, что пользователи смогут устанавливать приложения для фильтрации контента. Кроме того, на сайтах компаний, предоставляющих интренет-услуги, появится раздел с информацией о безопасности в интернете.

Согласно прошлогоднему исследованию, проведенному Центром расследований и консультаций SocioPolis, более 16% детей случайно попали в интернете на контент, содержащий информацию сексуального характера. А у каждого пятого подростка в возрасте от 12 до 15 лет был взломан пароль в одной из социальных сетей.

Как отмечают специалисты, более 30% детей ищут в виртуальном пространстве друзей. Ещё примерно столько же делают покупки в интернет-магазинах. А 13% несовершеннолетних покупают онлайн-игры.

12% детей делятся с другими пользователями личными фотографиями и видео, а также паролями от электронной почты и других социальных сетей. А 8% обмениваются личными данными.

Исследование проводилось в ноябре 2017 года. В нем приняли участие 1450 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Уровень погрешности плюс-минус 2,6%.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Память нужна, чтобы не повторять ошибок прошлого
Иванка Плат,
Loading...