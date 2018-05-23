Кабмин рассмотрит законопрект о направленный на обеспечение безопасности детей в интернете

Законопроект, направленный на обеспечение безопасности детей в виртуальном пространстве, рассмотрит сегодня кабмин. Он предусматривает, что пользователи смогут устанавливать приложения для фильтрации контента. Кроме того, на сайтах компаний, предоставляющих интренет-услуги, появится раздел с информацией о безопасности в интернете.

Согласно прошлогоднему исследованию, проведенному Центром расследований и консультаций SocioPolis, более 16% детей случайно попали в интернете на контент, содержащий информацию сексуального характера. А у каждого пятого подростка в возрасте от 12 до 15 лет был взломан пароль в одной из социальных сетей.

Как отмечают специалисты, более 30% детей ищут в виртуальном пространстве друзей. Ещё примерно столько же делают покупки в интернет-магазинах. А 13% несовершеннолетних покупают онлайн-игры.

12% детей делятся с другими пользователями личными фотографиями и видео, а также паролями от электронной почты и других социальных сетей. А 8% обмениваются личными данными.

Исследование проводилось в ноябре 2017 года. В нем приняли участие 1450 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Уровень погрешности плюс-минус 2,6%.