До сих пор стоимость транзита товаров через Украину варьировалась от восьми до 12 евро. Соглашение также предусматривает, что транспорт, отвечающий нормам евро-3, теперь свободно будет пересекать территорию соседней страны. Ранее для этого требовалось определенное разрешение. Власти полагают, что это будет способствовать развитию экспорта и расширению бизнес-рынка.

В прошлом году Украина выдала молдавским транспортникам 55700 разрешений на грузоперевозки. По статистике, 80% транспортного транзита проходит через территорию соседней страны.