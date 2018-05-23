В Дагестане спасаются от нашествия саранчи

Орды голодной саранчи атаковали Дагестан. Местные жители говорят - это настоящая война. Цена проигрыша слишком велика - под угрозой весь урожай в регионе. Фермеры так боятся, что начали активно собирать деньги на покупку химикатов против вредителей.

Саранча каждый год в Дагестане появляется в начале мая. Пока еще она молодая и не окрылилась, прыгает и вредит вполсилы. Через неделю многомиллионные полчища смогут уже летать, тогда за день они смогут уничтожать сотни гектаров пшеницы, кукурузы, риса, сообщает ren.tv.

Если сейчас не предпринять мер, такое нашествие ждет север Дагестана. Миллиарды голодных особей сметают все зеленое на своем пути. Черные орды нанесли многомиллионный ущерб фермерам. Они помнят, как приходилось воевать с насекомыми.

Впереди еще более тяжелое испытание - уже в начале июня в приморской зоне начнется распространение азиатского вида саранчи, а эти особи и крупнее, и прожорливее.