В посёлке под Хабаровском обнаружили тело двухлетнего мальчика в вырытой яме

Тело двухлетнего мальчика обнаружили в вырытой яме в поселке под Хабаровском.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в поселке Молодежный Хабаровского края.

Мальчик пропал во время прогулки 22 мая. Его тело обнаружили на следующий день на соседнем участке.

По версии следствия, владелец участка выкопал яму под столб для установки забора, но не засыпал её, сообаешь РЕН ТВ.