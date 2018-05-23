В Венгрии при ДТП с микроавтобусом из Румынии погибли девять человек

Микроавтобус из Румынии столкнулся в Венгрии с грузовиком, погибли девять человек. Личности четырех жертв уже установлены, остальных будут идентифицировать с помощью анализа ДНК.

Авария с участием микроавтобуса из Румынии произошла на национальной дороге №4 в Венгрии на шестидесятом километре от Будапешта в ночь на среду. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, сообщает РИА Новости. "По последней информации, полученной от мобильной консульской группы с места аварии, погибли девять человек. На данный момент установлено, что у четверых погибших было гражданство Румынии, есть признаки, что и остальные жертвы могут быть румынскими подданными, но процедура их идентификации проходит тяжело", — сказано в сообщении. МИД передает, что тела будут направлены в морг, там проведут анализ ДНК для установления личностей погибших. Посольство Румынии в Будапеште поддерживает постоянную связь с венгерскими властями и семьями погибших, оказывая им консультативную помощь по сбору документов, необходимых для получения свидетельств о смерти и перевозки тел домой. МИД передает искренние соболезнования семьям погибших.

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