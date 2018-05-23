СМИ рассказали, сколько Канада потратила на рекламу в соцсетях за 2,5 года

Правительство Канады за последние два с половиной года потратило 24,4 миллиона долларов на посты, видео и рекламные кампании в Facebook и Instagram.

Как сообщает газета, указанная сумма была израсходована с января 2016 по март 2018 года. Отмечается, что правительственная туристическая корпорация Destination Canada потратила больше всех федеральных ведомств — чуть более девяти миллионов долларов на рекламу туризма в стране, сообщает РИА Новости.

Управление миграции потратило более двух миллионов долларов на разъяснение требований для получения визы и стимуляцию экономической миграции, а также почти 50 тысяч на информирование о программе для сирийских беженцев.