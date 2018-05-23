Сразу 14 священников отстранены от своих должностей в чилийском городе Ранкагуа по подозрению в причастности к преступлениям на сексуальной почве.
"В служении ограничены 14 священников. Они совершили действия, которые могут являться преступлениями как в гражданской, так и в канонической области", — приводится на портале заявление епархии Ранкагуа.
Речь идет о сексуальных домогательствах до молодых людей и даже детей, о которых сообщила ранее одна из прихожанок.
Ранее все 34 епископа Чили, принимавшие 15-17 мая участие в четырех встречах с папой Римским Франциском в Ватикане, подали ему прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны, обвиненных в педофилии, сообщает РИА Новости.
В январе в ходе апостольского визита в Чили папа Франциск подвергся жесткой критике из-за громкого скандала вокруг почти 80 чилийских священнослужителей, обвиненных в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В частности, во время поездки понтифик заступился за епископа чилийского города Осорно Хуана Барроса, который, по мнению общественности, долгое время защищал и укрывал влиятельного местного священника Фернандо Карадиму, признанного виновным в педофилии. Тогда Франциск назвал обвинения в адрес Барроса "клеветой" и призвал предоставить ему доказательства нечистоплотности епископа.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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