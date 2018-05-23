Опознаны 50 из 111 жертв авиакатастрофы на Кубе

Власти Кубы продолжают работу по идентификации погибших при крушении авиалайнера, уже опознаны 50 из 111 жертв трагедии, сообщил директор института судебной медицины страны Серхио Рабелль.

В пятницу, 18 мая, Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. По данным СМИ, на борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 111 из них погибли, две женщины находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.

"Могу сообщить, что 50 тел опознаны, в том числе четыре члена мексиканского экипажа", — приводит портал Milenio заявление Рабелля. Из шести членов экипажа пока не идентифицированы двое.

Также пока не опознаны останки еще четырех иностранцев – двух аргентинцев, мексиканской туристки и одного жителя Западной Сахары.

Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.