В Китае экстренно сел неисправный самолет

Самолёт китайской авиакомпании Xiamen Air совершил экстренную посадку в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе из-за механической неисправности, говорится в сообщении авиакомпании.

Самолёт, совершавший рейс MF8268 из Урумчи в Цзинань, вылетел в 10.33 (5.33 мск) по местному времени. Однако из-за механической неисправности в 12.05 (7.05 мск) самолет вынужден был вернуться в международный аэропорт Урумчи и совершить экстренную посадку, пишет РИА Новости.

На борту самолёта находились 144 пассажира, все они находятся в безопасности.

В настоящее время технический персонал проверяет неисправность самолёта, готовится другое воздушное судно для продолжения полёта.