Певца R Kelly обвинили в домогательствах и насилии

Против музыканта Роберта Сильвестра Келли, известного под псевдонимом R Kelly, был подан иск в суд Манхэттена. Девушка по имени Фейт Роджерс обвинила артиста в сексуальных домогательствах и насилии.

По данным телеканала, 20-летняя Роджерс заявила о том, что R. Kelly склонил ее к интимной связи, угрожал и унижал ее.

Девушка также утверждает, что музыкант заразил ее венерическим заболеванием.

Представители музыканта пока не прокомментировали обвинения в его адрес.