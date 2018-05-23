Билл Гейтс назвал пять лучших книг для чтения летом

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал пять книг, которые он советует прочесть будущим летом. Об этом он рассказал в видеоролике, размещенном на личном YouTube-канале.

"Несмотря на серьезность поднимаемых тем, все эти книги читаются на одном дыхании и большинство из них довольно коротки", - отметил Гейтс.

В список вошла биография Леонардо да Винчи, написанная в 2017 году журналистом Уолтером Айзексоном. Бизнесмен отметил разносторонний подход автора к жизни легендарного художника и изобретателя.

Вошла в список и биографическая повесть Кейт Боулер "Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравится". В книге Боулер описывает свои опыт жизни с онкологическим заболеванием на последних стадиях и жизнелюбием.

Также в перечень включена книга "Линкольн в бордо" Джорджа Сондерса, которая в прошлом году была отмечена Букеровской премией.

Замыкают список книги "Большая история всего" Дэвида Кристиана и "Фактологичность" Ганса Рослинга, пишет korrespondent.net.