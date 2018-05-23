В Росcии трое мужчин похитили со склада семь тысяч банок красной игры

В российском Волгограде трое мужчин похитили со склада семь тысяч банок красной игры общим весом около одной тонны, а также колбасу и сыр на сумму более 3 млн рублей (около $50 тысяч).

Преступление произошло еще 5 мая, о нем сотрудникам правоохранительных органов сообщил директор компании, которая занимается производством продуктов.

"Заявитель сообщил, что ночью неизвестные произвели демонтаж металлической стены и проникли в складское помещение, расположенное в Дзержинском районе, откуда похитили: более семи тысяч банок с красной икрой общим объемом около одной тонны, 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 3 млн рублей", – говорится в сообщении.

За кражу задержали двоих безработных местных жителей. Они уже сознались в преступлении. У подозреваемых изъяли альпинистское снаряжение, четыре автомобиля, бензопилы, а также часть похищенного, в том числе и 445 банок красной икры. Большую часть похищенного злоумышленники успели реализовать в торговых точках региона.

На свободе остается третий подозреваемый, его объявили в федеральный розыск, сообщает korrespondent.net.