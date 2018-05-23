Учёные: употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли китайские ученые.

В исследовании приняли участие 416 тысяч жителей Китая в возрасте 30-79 лет. На протяжении четырех лет добровольцы рассказывали, как часто едят яйца, а врачи отслеживали состояние их здоровья.

За девять лет наблюдений медики зарегистрировали 83977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из которых 9985 закончились смертью.

Результаты анализа показали, что те, кто употреблял не менее пяти яиц в неделю, на 28% реже умирали от геморрагического инсульта и на 18% – от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел не более двух яиц в неделю.