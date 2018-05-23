ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.

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