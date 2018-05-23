Необъяснимо, но факт: преследующее девушку привидение попало на видео

В Сербии на железнодорожной станции города Трстеника удалось запечатлеть на видео странное явление - необъяснимый белый силуэт, который передвигался по коридору. Записи с камер видеонаблюдения просмотрели после того, как девушка пожаловалась в полицию на преследования.

Женщина обратилась в полицию после того, как заметила по дороге домой силуэт непонятного объекта, который прыгал с одного столба на другой.

Стражи правопорядка, пересмотрев видеоролик, ужаснулись увиденному. Видео демонстрирует явно необъяснимую белую фигуру, которая перемещается по коридору. Некоторое время назад по нему же проходила испуганная женщина.

Видеоролик со странным явлением был опубликован на YouTube-канале The Hidden Underbelly охотниками за привидениями.

Ранее сообщалось, что призрак годами пугал жителей дома, и в итоге был снят на видео, сообщает korrespondent.net.