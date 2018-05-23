Режиссер Трансформеров снимет фильм о миллиардерах-борцах со злом

Режиссер Трансформеров Майкл Бэй намерен снять фильм о миллиардерах-борцах с преступностью. Одну из главных ролей в ленте исполнит звезда Дэдпула Райан Рейнольдс.

Производством картины займется компания Netflix. Лента будет называться Six Underground.

Также сообщается, что над сценарием фильма работают Ретт Риз и Пол Верник, которые до этого работали над двумя фильмами о Дэдпуле.

По информации издания, в фильме пойдет речь о шести миллиардерах, которые решают инсценировать собственные смерти ради того, чтобы заняться борьбой с преступностью, сообщает korrespondent.net.