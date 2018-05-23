В Ангии лабрадор стал приемным папой для осиротевших утят

Старая собака стала папой для осиротевших утят. Рядом с замком Маунтфичет в Эссексе, Англия, гнездилась мама-утка. Затем появились утята, но мама куда-то пропала.

Сотрудники достопримечательности считают, что ее съела лиса. Они сильно беспокоились за птенцов. К счастью, малышей взял под опеку лабрадор Фред. Он оказался очень заботливым приемным отцом, настоящей нянькой, тщательно следит за их безопасностью, сообщает moya-planeta.ru.

Джереми Голдсмит, директор замка Маунтфитчет, сказал: «У Фреда совершенно замечательный характер. Они его очень любят». Утята катаются на собаке, постоянно следуют за ним и даже купаются вместе во рву замка. А старенький пес всегда добродушен, хотя маленькие безобразники могут вывести из себя.