Минфин отказался предоставить открытую информацию о макрофинансовой помощи ЕС и объяснил причину

Министерство финансов отказалось предоставить копию письма Еврокомиссии, которое, по информации властей, потверждало, что Молдова выполнила все условия получения макрофинансовой помощи ЕС в размере €100 млн. Минфин, аргументируя отказ, сослался на гостайну.

Ранее ведомство также отказалось предоставить это письмо Центру политик и реформ, сославшись на то, что НПО не имеют права запрашивать информацию у госорганов.

Ответ минфина на запрос сайта Newsmaker.md подписал министр Октавиан Армашу. В ответе говорится, что после «многих консультаций» о запросе NM и «оценки рисков», министерство пришло к выводу, что не может предоставить запрошенную информацию, «потому что публикация этого письма может нанести ущерб интересам государства».

Минфин при этом ссылается на 7 статью закона «О государственной тайне», в которой говорится о документах, затрагивающих «внешнеполитическую деятельность, внешние экономические отношения Молдовы, преждевременное разглашение которых может нанести ущерб интересам иили безопасности страны». Также в этой статье закона говорится об информации, связанной с «внешней деятельностью страны в финансовой, кредитной и валютной сферах, разглашение которой может нанести ущерб интересам иили безопасности страны».

В конце марта, напомним, глава минфина Армашу заявил, что получил письмо от управления по экономическим и финансовым отношениям Еврокомиссии (ЕК), в котором сообщалось, что ЕК оценила заслуги Молдовы в выполнении условий для получения макрофинансовой помощи. На следующий день Центр политик и реформ запросил у минфина копию этого письма.

Через месяц минфин ответил, что не может предоставить эту информацию, так как НПО, согласно законодательству о доступе к информации, не могут ее запрашивать.

После этого NM, как СМИ, попросил минфин предоставить копию этого письма.

Речь, напомним идет о выделении Евросоюзом макрофинансовой помощи Молдове в размере €100 млн. Их предоставление ЕС откладывает. Молдавские власти постоянно заверяют, что выполнили все условия для получения этих денег, и обещают, что они придут в ближайшее время. Однако сроки постоянно откладываются. Последняя дата получения первого транша, которую назвали молдавские власти, — июль этого года.