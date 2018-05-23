Семейные записки древнего египетского фараона станут основой для детективного романа Агаты Кристи

Во время XII династии египетских фараонов (1991–1802 год до н. э.) жрец и наместник Хека-нехт написал ряд горьких писем своей семье. Но он и представить не мог, что спустя 4000 лет эти письма станут основой для детективного романа британской писательницы Агаты Кристи.

Речь о романе «Смерть приходит в конце» — единственном произведении Кристи в жанре исторического детектива, где действие разворачивается в древнеегипетских Фивах. Книга будет экранизирована в 2019 году, сообщает moya-planeta.

Специалисты насчитали много параллелей между письмами Хека-нехта и романом Кристи, однако древнеегипетские папирусы представляют собой и бесценный источник информации о повседневной жизни Египта периода Среднего царства.

Так, Хека-нехт дает своим детям детальные расчеты урожайности участков и инструкции по землепользованию, а также сетует на плохое отношение семьи к его второй жене. Это один их немногих примеров столь внимательного описания семейной динамики в Древнем мире.