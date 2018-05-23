В Харьковской области задержали группу военных-наркоторговцев

Правоохранители выявили в Харьковской области группу военных, которые в течение двух лет распространяли наркотики и психотропные вещества среди курсантов одного из военных вузов Харькова.

"Досудебным расследованием установлено, что задержанные приобретали психотропные вещества и наркотические средства с использованием интернет-ресурсов, фасовали и в дальнейшем реализовывали покупателям. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задокументировали преступную деятельность злоумышленников", - сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

Кроме того, были установлены около 10 человек – курсантов вуза, которые покупали наркотики для личного употребления, сообщает korrespondent.net.

Во время обысков у одного из военнослужащих были изъяты наркотики и оборудование, приспособленное для употребления психотропных веществ. Кроме этого изъяты черновые записи по учету приобретенных и сбытых наркотиков, а также полученных от сбыта денежных средств.

Организатору наркобизнеса сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Разоблачением преступной группы занимались работники отдела спецполиции в Харьковской области совместно с отделом военной контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.