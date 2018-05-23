Партия Либерал-реформаторов поддержит Андрея Нэстасе на выборах

Еще одно политическое формирование объявило о поддержке кандидата ППДС Андрея Нэстасе во втором туре выборов примара Кишинева. Речь идет о Либерал-реформаторской партии Молдовы.

"В общем контексте борьбы за румынскую и европейскую судьбу Республики Молдова, а также в сложившейся ситуации в результате первого тура выборов 20 мая 2018 года ЛРП призывает своих членов и сторонников поддержать кандидата ППДС Андрея Настасе", - говорится в пресс-релизе.

При этом либерал-реформаторы подчеркивают, что в день проведения второго тура выборов необходима последовательная мобилизация граждан для продвижения антиолигархического и проевропейского кандидата на пост генерального примара Кишинева.

Ранее о своей поддержке единого кандидата ППДС и ПДС Андрея Нэстасе заявили ЛП, ЛДПМ, ПНЕ и ЕНП.