Влад Плахотнюк: инициативы президента об изменении Конституции и расширении его полномочий по вопросу роспуска парламента потерпят неудачу

Лидер Демпартии Влад Плахотнюк заявил во вторник, что инициативы президента Игоря Додона по расширению полномочий и роспуску законодательного собрания не будут приняты парламентским большинством.

"Условия, при которых могут быть проведены досрочные выборы, четко предусмотрены Конституцией. Попытки Игоря Додона изменить основной закон государства в своих собственных интересах или в интересах Партии социалистов, безусловно, приведут к неудаче. У инициативы президента нет ни одного шанса", — написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.

Глава Демпартии считает, что такое обещание президента "не в интересах республики и населения страны".

Ранее лидер страны Игорь Додон заявил, что одна из его целей — проведение досрочных парламентских выборов. По его словам, в ближайшее время он предложит парламенту внести поправки в конституцию, дающие президенту право распускать парламент.

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