Я - твой голос: в Молдове отмечают День парламента

«Каждый депутат, входя в зал заседаний, должен помнить о тех, кто несет последствия его голосования. Эти люди - настоящий и единственный хозяин Молдовы, и мы должны смотреть им в глаза и делать то, что мы обещали. Мы должны изменить ситуацию, вернуть благополучие и людей домой!» - заявил председатель парламента Андриан Канду по случаю Дня парламента.

«Иногда, в горячке дебатов, и чаще всего разделенные на группы, политики забывают, что они были делегированы людьми, чтобы бороться не против, а за - за то, чтобы каждый житель Молдовы жил достойно и имел право выбирать, как жить. Мы единая команда, и у нас те же стремления. Вместе, независимо от возраста, статуса и принципов, мы все - за Молдову», - сказал Андриан Канду.

По его словам, этот собирательный образ, в который входят пожилые люди, дети, молодежь, нуждающиеся и люди, полные надежд, является выражением всей страны. Глядя в глаза этим людям каждый день, я верю, что мы сможем приблизиться к их ожиданиям, сказал спикер. Он напомнил, что ответственность политического класса и каждого депутата является одной из целей его мандата. «Пакет законов о неподкупности, смешанная избирательная система, закон о равенстве и другие законы, принятые нынешним парламентом, создают прочный фундамент для того, чтобы пришедвшие к власти политики не набивали свои карманы, а дали людям обещанное».

По инициативе Андриана Канду у входа в зал пленарных заседаний установлено панно высотой 3 метра и шириной 5 метров, на котором размещено 300 фотографий жителей Молдовы и надпись «Eu sunt vocea ta» («Я - твой голос»). Оно было установлено ​​в День парламента, который отмечается 23 мая – день, когда в 1991 году, согласно решению Верховного Совета Молдавской ССР 12-го созыва, состоявшегося в результате первых демократических выборов, бывшая МССР стала Республикой Молдова, а Верховный Совет - первым парламентом Республики Молдова, пишет МОЛДПРЕС.