Колумнист Sputnik рассуждает, почему Андрей Нэстасе в случае избрания мэром Кишинева станет "вторым Дорином Киртоакэ".
Хотелось бы сказать, как по классике, — "Ничто не предвещало беды". Да вот только предвестников беды, — которой пока, к счастью, не произошло, — оказалось немало. Однако факт налицо — Андрей Нэстасе стал вторым по результатам голосования на выборах мэра Кишинева, а пассивность жителей столицы привела к тому, что город ждет второй тур.
Первый "предвестник" еще не состоявшейся беды — это извечная пассивность кишиневцев на местных выборах. Ее, пассивность, горожане, все больше разочаровывающиеся в политиках местного формата, с усердным постоянством демонстрируют далеко не впервые. Свою лепту во всеобщее электоральное безразличие внесли "традиционные тяжеловесы" предвыборной кампании — жители столичных пригородов. Они, по данным ЦИК, показали самую низкую явку по муниципию. Это и понятно — не было в электоральных списках Дорина Киртоакэ, за которого они голосовали, как говорится, почти хором целых три раза, что и давало вице-председателю либеральной партии возможность становиться мэром. И только официальные обвинения в преступлениях положили правлению Киртоакэ конец. Не мы с вами прекратили превращение Кишинева в Колоницу, а прокуроры с судьями. И это неплохой повод задуматься о том, насколько часто граждане Молдовы используют ради собственного блага традиционные для современного мира демократические права и свободы.
Второй "предвестник" — это практически полное отсутствие "тяжелых" кандидатов на пост мэра Кишинева несмотря на немалое число соискателей заветного кресла. То есть, альтернативы двум конкурентам, вышедшим во второй тур, не оказалось, и большой разрыв в процентах голосов это подтверждает. Не сумела выйти в лидеры гонки даже Силвия Раду, которая единственная за много лет, получив возможность поработать мэром, стала наводить в столице хоть какой-то порядок. А вот почему не сыграла ее "карта", вопрос ко всем нам, жителям столицы. Возможно, преобразование родного города тоже стало нам до лампочки?
Да, беды не случилось и, может быть, не случится. Но потенциальный преемник Киртоакэ в лице Нэстасе — весьма вероятная перспектива. Одиозный апологет протестного движения с явным уклоном в унионизм и в раболепие перед Западом, Нэстасе, получи он хоть какое-то официальное кресло, овладеет возможностью не только оправдать надежды своих финансовых партнеров, но и стать Дорином Киртоакэ в версии 2.0. Вряд ли для Нэстасе окажется неразрешимой задачей выступить в поддержку идей вхождения Молдовы в состав Румынии и низкопоклонничества перед всем европейским. Вряд ли он, имея перед собой какие-либо перспективы, не начнет разжигать ненависть к представителям нетитульных наций. Да и управленческого опыта у Нэстасе не так уж много. По крайней мере, в руководстве крупным госпредприятием он замечен не был. Ну а, наблюдая спорадические попытки привлечь к себе внимание несистемными протестами с полным отсутствием разумной программы требований, можно с полной ответственностью заключить — в случае победы Нэстасе процветания Кишиневу не видать, как минимум, еще год.
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