Андриан Канду: Люди - единственные и настоящие хозяева Молдовы

Спикер парламента подчеркнул, что люди - это единственные и настоящие хозяева Молдовы. Андриан Канду о панно с фотографиями на входе в зал заседаний: Люди - единственные и настоящие хозяева Молдовы.

По инициативе спикера парламента Андриана Канду на входе в зал пленарных заседаний парламента было установлено панно длиной более 5 метров и высотой в 3 м, на котором - 300 фотографий сельских людей. Панно называется «Я - твой голос». Появилось оно по случаю Дня парламента, который отмечается 23 мая. Именно в этот день в 1991 году бывшая МССР стала Республикой Молдова, а Высший Совета стал первым парламентом Республики Молдова.

Нынешнее руководство парламента считает, что это панно является голосом народа. «Каждый депутат, входя в зал заседаний, должен помнить о тех, на ком отразится его голос. Эти люди - единственные и настоящие хозяева Молдовы. Мы должны смотреть им в глаза и выполнять данные им обещания. Мы должны добиваться изменений, которые приведут к благополучию и вернут наших людей домой,» - заявил спикер Андриан Канду в День парламента.