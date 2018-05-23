Зомби наступают: жителей Флориды предупредили о нашествии ходячих мертвецов

Жители города Лейк-Уорт (Флорида) были перепуганы в ночь с субботы на воскресенье, когда услышали тревогу. Звуковой сигнал был продублирован текстовым сообщением, предупреждающим об атаке зомби.

В сообщении говорилось, что недавно была зафиксирована атака зомби на города Лейк-Уорт и Терминус. Дезинформация рассылалась в течение 27 минут, порядка 7880 человек успели ознакомиться с ним, пока власти города не отключили ложную тревогу.

Как выяснилось, тревога активировалась в результате сбоя в местной электросети. Власти полагают, что неизвестные оставили шутливое сообщение ради смеха. Сотрудник информационного отдела города извинился перед горожанами в прессе и отметил, что никакой атаки зомби, разумеется, не было. На то, что это была шутка, намекает и название города Терминус, упомянутое в сообщении. Это вымышленный полис, в котором проживали выжившие из сериала о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы".

Это не первый случай, когда хулиганы программируют систему гражданского оповещения на фейковые сообщения. В январе жители получили ложное предупреждение о ракетной атаке, пишет life.