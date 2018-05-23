Илон Маск обещал улучшить Tesla Model 3 после плохого отзыва в СМИ

Авторитетный журнал Consumer Reports выявил у Tesla Model 3 самый большой тормозной путь среди современных авто и небезопасный "тачскрин", пишет интернет-издание The Verge. Илон Маск отреагировал на негативную рецензию на его электромобиль и пообещал прислушаться к конструктивной критике.

Тесты, которые провели журналисты Consumer Reports, показывают, что тормозной путь электрокара, едущего со скоростью 60 миль в час (около 96 км/ч), составляет 46 метров. А "тачскрин", куда инженеры Tesla вместили все кнопки с панели и руля, отвлекает водителя и будет небезопасным во время движения. Поэтому издание не может рекомендовать Model 3 к покупке, сообщает life.

Илон Маск ответил журналистам, что уже в ближайшие дни недостатки тормозной системы будут устранены с помощью обновления программного обеспечения.

"Tesla не остановится, пока Model 3 не будет обладать лучшей тормозной системой по сравнению с любой хотя бы отдалённо похожей машиной", — сообщил Маск в "Твиттере".

Также Маск заметил, что, скорее всего, тест проводился на ранних автомобилях Model 3, ведь она выпускается с 2016 года, а у последних авто показатели значительно лучше.

Стоимость на электрический пятиместный седан начинается от 35 тысяч долларов, он может проехать без подзарядки 350 км. Максимальная скорость авто составляет 210 км/ч, а до 100 км/ч Tesla Model 3 разгоняется за 5,6 секунды.

20 мая Илон Маск анонсировал новую версию электромобиля. Новая машина с двумя электромоторами будет разгоняться за 3,5 секунды до 60 миль в час (96 км/ч), а зарядки батареи хватит на 500 километров.