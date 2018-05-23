Принц Гарри с супругой впервые появились на официальном мероприятии после свадебы

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теперь уже герцогиня Суссекса, впервые появились на официальном мероприятии после свадебной церемонии 19 мая.

Молодожёнов увидели на приёме в саду Букингемского дворца. Принц Гарри выступал на мероприятии и рассмешил присутствующих комментарием о пчеле, которая вилась вокруг него.

— Эта пчела действительно меня достала, — произнёс принц.

Приём в садах Букингемского дворца открывает череду мероприятий, посвящённых наследнику британской короны — принцу Чарльзу. Они продлятся до ноября, когда Чарльз отметит 70-летний юбилей. На приёме присутствовало шесть тысяч гостей, большинство из которых представители благотворительных организаций, сообщает life.