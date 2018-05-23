В бразильской тюрьме заключённый прорыл 70-метровый тоннель, но задохнулся в метре от свободы

Гражданин Бразилии Джадсон Кунья Евангелиста сидел в тюрьме за убийство, но свой срок он отбывать полостью не собирался и искал возможные пути выхода на свободу.

Полиция своевременно обнаружила тоннель и предотвратила побег ещё нескольких заключённых из тюрьмы Монте-Кристо в Бразилии.

Идеальной зацепкой для него стал камерный туалет, из которого он начал прокапывать путь к свободе. За несколько месяцев ему удалось прокопать 70 метров пути, и до финиша оставался буквально один метр, но с заключённым произошло несчастье. Джадсон задохнулся из-за нехватки кислорода и умер прямо в тоннеле.

Его тело нашли полицейские буквально в метре от поверхности. Путь к свободе пролегал от самой камеры, шёл под тюремным электрическим забором и выходил уже в лесу. Также внутри полиция обнаружила протянутый кабель и лампочку, которая освещала подземный ход. К ноге Джадсона был привязан мешок с вещами, сообщает life.

После того как из тоннеля вытащили труп, проход полностью залили бетоном.