Гражданин Бразилии Джадсон Кунья Евангелиста сидел в тюрьме за убийство, но свой срок он отбывать полостью не собирался и искал возможные пути выхода на свободу.
Полиция своевременно обнаружила тоннель и предотвратила побег ещё нескольких заключённых из тюрьмы Монте-Кристо в Бразилии.
Идеальной зацепкой для него стал камерный туалет, из которого он начал прокапывать путь к свободе. За несколько месяцев ему удалось прокопать 70 метров пути, и до финиша оставался буквально один метр, но с заключённым произошло несчастье. Джадсон задохнулся из-за нехватки кислорода и умер прямо в тоннеле.
Его тело нашли полицейские буквально в метре от поверхности. Путь к свободе пролегал от самой камеры, шёл под тюремным электрическим забором и выходил уже в лесу. Также внутри полиция обнаружила протянутый кабель и лампочку, которая освещала подземный ход. К ноге Джадсона был привязан мешок с вещами, сообщает life.
После того как из тоннеля вытащили труп, проход полностью залили бетоном.
Комментарии
- Принц Гарри с супругой впервые появились на официальном мероприятии после свадебы
- Зомби наступают: жителей Флориды предупредили о нашествии ходячих мертвецов
- В Харьковской области задержали группу военных-наркоторговцев
- Семейные записки древнего египетского фараона станут основой для детективного романа Агаты Кристи
- В Ангии лабрадор стал приемным папой для осиротевших утят
- Режиссер Трансформеров снимет фильм о миллиардерах-борцах со злом
- Необъяснимо, но факт: преследующее девушку привидение попало на видео
- На базе отдыха в Затоке произошел взрыв, есть пострадавшие
- В Росcии трое мужчин похитили со склада семь тысяч банок красной игры
- Билл Гейтс назвал пять лучших книг для чтения летом
- В заповеднике "Буковый край" проводят фестиваль по продвижению лесного туризма
- Следсвие сообщило о причинах пожара в Страшенах
- В бразильской тюрьме заключённый прорыл 70-метровый тоннель, но задохнулся в метре от свободы
- Принц Гарри с супругой впервые появились на официальном мероприятии после свадебы
- Илон Маск обещал улучшить Tesla Model 3 после плохого отзыва в СМИ
- Валерий Демидецкий дал свою оценку действиям ДПМ в поддержку Нэстасе
- Спор двух рысей позабавил пользовательй сети. ВИДЕО
- Пешеходная зона в парке "Валя Морилор" превратилась в проезжую часть. ВИДЕО
- Ученые из Тайваня выяснили, почему скрипки Страдивари звучат приятнее других
- В Чимишлийском районе обнаружили древнее поселение позднего римского периода
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- Второму туру быть: предварительные итоги выборов мэра Кишинева
- В Индийском океане обнаружили десятки новых существ. ФОТО
- У бездомной обнаружили более 100 тысяч долларов в банке после её смерти
- Отец прыгнул с парашютом из самолёта, где остался и погиб его малолетний сын
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
|Banca Nationala a Moldovei