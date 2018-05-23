В заповеднике "Буковый край" проводят фестиваль по продвижению лесного туризма

«Праздник Бука» проходит в селе Рэдений Векь Унгенского района с 21 по 26 мая. Праздник проводится в шестой раз, его цель – продвижение природного заповедника «Буковый край» и лесного туризма.

«Праздник бука» завершится 27 мая – в этот день пройдут выставка работ резчиков по дереву и гастрономическая выставка-конкурс, фестиваль фольклорных групп, конкурс рисунков, выставка-продажа продуктов пчеловодства, лекарственных трав, экскурсии по заповеднику, катание на лодке по озеру и т.д.

Первый раз «Праздник бука» был проведен в 2013 году. Заповедник площадью более 5600 га объединяет все леса в зоне села Рэдений Векь, он был создан 12 марта 1992 года постановлением правительства в результате реорганизации охотничьего хозяйства «Рэденский лес» и стал важной платформой для исследований, проводимых молдавскими учеными.

«Мы хотим, чтобы этот праздник стал традиционным и важным, выполняя свою цель по продвижению здорового образа жизни и улучшения ее качества в сельской местности. Мы запланировали создание и благоустройство тематической трассы «Дорога резчиков по дереву», которая, надеемся, будет иметь успех в этом регионе», - сказал в беседе с корреспондентом МОЛДПРЕС директор агентства «Moldsilva» Ион Харалампов.

В заповеднике работают 100 сотрудников, он входит в целый ряд национальных и международных проектов, проводимых международными партнерами, сообщает МОЛДПРЕС.