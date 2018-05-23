Instagram запустил кнопку "игнорировать"

В Instagram появилась кнопка "игнорировать", которая позволит скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них.

Чтобы активировать новую функцию, надо нажать на значок «…» в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле. Отключить режим «игнорировать» можно также через профиль.

Аккаунт, который был скрыт, не будет получать уведомление об этом, предупреждает Instagram.

После активации режима "игнорировать" пользователь продолжит получать уведомления, если был отмечен на снимках или упомянут в комментариях скрытого им аккаунта, а также сможет смотреть фотографии этого аккаунта в его профиле.