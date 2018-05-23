На территорию Франции проникли крупные черви-молоты из Африки

На территорию Франции проникли крупные черви-молоты, попавшие туда из заморских территорий республики в Азии и в Африке вместе с декоративными растениями.

"Фотографии этих червей гуляли по всей сети, пока они не попали ко мне на почту. Я посмотрел на них и сразу же сказал — это шутка или подделка, таких животных во Франции не существует. Сейчас нам удалось собрать все доказательства того, что инвазивные виды червей "захватили" все уголки Франции", — заявил Жан-Лу Жюстин (Jean-Lou Joustine) из Национального музея естественной истории в Париже (Франция).

Инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря деятельности человека — одна из главных проблем для экологии Земли. Например, проникновение бразильских огненных муравьев в США вызвало экологическую катастрофу, уничтожило несколько видов улиток и заметно сократило численность других видов насекомых и даже млекопитающих, сообщает РИА Новости.