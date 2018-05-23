На рынке мобильной телефонной связи сохранилась тенденция снижения продаж

Тенденция снижения продаж на рынке мобильной телефонной связи продолжилась и в первом квартале 2018 года, при том что количество пользователей и голосовой трафик уменьшились.

По данным НАРЭКИТ, объем продаж услуг мобильной телефонии снизился в первые три месяца этого года на 5,4% до 749 млн леев, передает МОЛДПРЕС.

Рынок сохраняет тенденции 2017 года, когда продажи снизились на 4,7% после спада в 2016 году, когда продажи впервые за последние годы значительно упали.

Как уточнили в пресс-службе НАРЭКИТ, количество пользователей услуг мобильной связи незначительно снизилось - на 0,6%, а объем голосового трафика снизился на 1,5%.

Согласно данным, предоставленным НАРЭКИТ тремя поставщиками услуг мобильной связи в РМ (Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom - Unite), снижение общего числа пользователей услуг мобильной связи вызвано уменьшением количества клиентов компании Orange Moldova - 29,1 тыс. и Moldcell – на 8 тыс. При этом Moldtelecom привлек 8,6 тыс. новых пользователей.

Снижение общего объема продаж на рынке услуг мобильной связи обусловлено снижением продаж компаний Moldcell и Orange Moldova. В то же время доходы компании Moldtelecom от продажи услуг мобильной связи увеличились на 15,8%, сообщает НАРЭКИТ.

Специалисты НАРЭКИТ объясняют происходящее изменениями потребительских предпочтений пользователей в сторону альтернативных услуг интернет-связи: Skype, Viber, WhatsApp и т. д. - которые дешевле или предоставляются бесплатно.

На 100 жителей Молдовы приходится в среднем более 124 SIM-карт, приобретенных у поставщиков услуг мобильной связи, а это значит, что у некоторых пользователей две или более карт. По состоянию на конец первого квартала 2018 года доли рынка трех операторов мобильной связи в зависимости от их оборота не претерпели существенных изменений. Orange Moldova по-прежнему занимает самую значительную доля рынка - 64,28%, Moldcell - 30,36% и Moldtelecom - 5,36%.