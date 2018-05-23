Александр Пинчевский сегодня дает показания против Дорина Киртоакэ

Бизнесмен Александр Пинчевский даст сегодня показания по делу о платных парковках, в котором фигурирует бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Если Пинчевский сохранит данные ранее показания, то ещё раз подтвердит, что все договоренности с муниципалитетом проходили через бывшего главу управления транспортом Игоря Гамрецкого. Кроме того, с Гамрецким обсуждалась уступка 26% акций компании.

Напомним, к 29 сентября 2015 г., когда австрийская компания EME Parkleitsystem GmbH стала победителем тендера по реализации проекта платных парковок в Кишиневе, Гамрецкий уже четыре дня был владельцем 26% акций этой фирмы. Сама схема по фальсификации результатов тендера начала использоваться Гамрецким и Пинчевским (теневым бенефициаром EME Parkleitsystem GmbH) намного раньше.

«Полное решение проблемы» предполагало, в том числе убеждение мэра Кишинева Дорина Киртоакэ — бывшего одноклассника Гамрецкого). На эти цели Гамрецкий попросил у Пинчевского 2 миллиона евро или 26% социального капитала компании, которая хотела подписать контракт с мэрией. Бизнесмен вместе со своими венгерскими партнерами согласились на второй вариант, пишет point.md.