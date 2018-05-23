Ион Чебан рад тому, что его не поддерживают политические партии

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан рад тому, что за него не агитируют политические партии, запятнавшие себя участием в альянсе с правящими партиями.

Об этом он заявил в ходе публичных дебатов сегодня, 23 мая. Чебан отметил, что намерен сотрудничать с жителями Кишинева, и больше ни с кем.– Я счастлив, что меня не поддерживают эти коррумпированные партии: Лянкэ – бывший премьер-министр, Мунтяну – представитель Гимпу и Киртоакэ, разрушивших Кишинев, Шалару – укравший поезда, дороги. Если Андрей Нэстасе согласен на это, пусть так и будет. Я создам коалицию с жителями столицы, и принимаю обязательства перед ними, а не перед какими-либо политическими партиями, в особенности с погрязшими в коррупции, – подчеркнул кандидат-социалист.

– Я счастлив, что меня не поддерживают эти коррумпированные партии: Лянкэ – бывший премьер-министр, Мунтяну – представитель Гимпу и Киртоакэ, разрушивших Кишинев, Шалару – укравший поезда, дороги. Если Андрей Нэстасе согласен на это, пусть так и будет. Я создам коалицию с жителями столицы, и принимаю обязательства перед ними, а не перед какими-либо политическими партиями, в особенности с погрязшими в коррупции, – подчеркнул кандидат-социалист, пишет point.md.