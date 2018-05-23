Посредник Ренато Усатого и киллера Виталия Проки приговорен к 4 годам тюрьмы

Поверенное лицо лидера политформирования "Наша партия" Ренато Усатого, который должен был передать киллеру Виталию Проке 30.000 евро за дачу ложных показаний, осужден на 4 года тюрьмы. Информацию подтвердила пресс-служба прокуратуры.

Столичная Апелляционная палата отменила вердикт суда Хынчешт, который ранее оправдал мужчину по обвинению в контрабанде в особо крупных размерах. Сейчас осужденный находится в бегах и объявлен в международный розыск. Ранее об этом деле писал портал deschide.md, сообщая, что поверенным лицом является Валерий Маларчук. Прокурорам удалось доказать, что в октябре 2016 посредник Ренато Усатого незаконно ввез из России больше полу миллиона леев. Впоследствии он должен был передать эти деньги киллеру Виталию Проке, который отбывает тюремный срок в Румынии. За эту крупную сумму денег Прока должен был дать ложные показания по делу об организации покушения на убийство российского банкира Германа Горбунцова. Своими показаниями он обещал отрицать, что заказчиком убийства являлся Ренато Усатый, и указать на кого-то другого. При этом Прока признал, что исполнителем этого покушения был он. Еще в 2016 пресса писала, что Маларчук после задержания признал свою вину. Более того, в СМИ появились тогда и записи телефонных разговоров Маларчука с Прокой и его близкими, в которых обсуждались детали передачи денег за обещанные ложные показания. Примечательно, что сам пострадавший - банкир Герман Горбунцов неоднократно публично заявлял, что заказчиком его убийства являлся лидер политформирования "Наша партия" Ренато Усатый. Он же в одном из интернет-интервью обратился к политику, дав понять, что знает об этой попытке Усатого снять с себя ответственность за деньги. Напомним, покушение на убийство банкира Германа Горбунцова произошло весной 2012 в Лондоне. Киллер тогда выпустил в предпринимателя 7 пуль в упор. Банкир выжил и неоднократно заявлял, что готов сотрудничать в том числе с зарубежными следователями, чтобы заказчик - Ренато Усатый был наказан.

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