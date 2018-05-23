Вадим Красносельский говорит о продолжения переговорного процесса с Молдовой

Альтернативы продолжения переговорного процесса с Молдовой нет и быть не может. Об этом заявил накануне лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский на встрече с жителями Каменского района.

Тираспольский лидер сказал, что, несмотря на достигнутые в последнее время с Кишиневом договоренности, "проблемы все еще есть, и решать их необходимо исключительно за столом переговоров".

"Открытие моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, запуск механизма апостилирования дипломов Приднестровского госуниверситета, закрытие вопроса по номерным знакам приднестровского автотранспорта, решение давнишних проблем, связанных с функционирующими школами с обучением на основе латинской графики и обработкой земель в Дубоссарском районе, - имеет серьезное значение для жителей республики, принесло положительный эффект", - подчеркнул Красносельский.

Среди нерешенных проблем он назвал вопросы банковской сферы, разблокирования железнодорожной станции "Слободка", прекращения политически мотивированных уголовных дел в отношении граждан Приднестровья телекоммуникации. По его словам, "переговорщики работают в этих направлениях - уже можно говорить о положительных сдвигах и наличии промежуточных решений", сообщает point.md.