Лидер Демпартии посетил три населенных пункта Молдовы, где праздновали Храм Святого Николая

Лидер Демпартии посетил три населенных пункта Молдовы, где праздновали Храм Святого Николая. Влада Плахотнюка сопровождал премьер Павел Филип.

- Храмы с теплыми и хорошими людьм в селах Збероая и Бэлэурешты. У меня дома в Ниспоренах, где я чувствую себя лучше всего. Мне было приятно приехать и в родной край премьер-министра Павла Филип — в Лозова Страшенского района. С праздником, наши дорогие! - написал на своей странице в Фэйсбуке Влад Плахотнюк.