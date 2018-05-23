Житель столицы застал вора в собственной квартире

Полиция сектора Рышкановка задержала 45-летнего жителя Кишинёва по подозрению в грабеже.

22 мая, мужчина похител материальные ценности из квартиры в секторе Рышкановке.

Украденное имущество злоумышленник выбрасывал из окна. За этим процесом наблюдал хозяин квартиры. Между мучинами завязалась потасовка, в ходе которой преступник начал угрожать владельцу квартиры ножом.

Выбив холодное оружие из рук нападавшего, мужчина позвонил в полицию. Прибывший на место происшествия патруль задержал злоумышленника.

Как оказалось, ранее он уже был судим. Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком от 8 до 10 лет.