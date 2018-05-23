Создание новых рабочих мест, ремонт дорог и развитие инфраструктуры населенных пунктов Глоденского района, а также другие вопросы, представляющие общественный интерес, обсудил министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский с примарами населенных пунктов, руководителями деконцентрированных служб и районными советниками во время рабочей поездки в этот район.
Как сообщили в пресс-службе МИДЕИ, министр Ульяновский провел обзор основных программ развития страны, которые были реализованы правительством, и представил стратегические цели на следующий период. В этой связи глава молдавской дипломатии рассказал о проектах национального значения, в том числе «Хорошие дороги для Молдовы», подчеркнув, что цель правительства – завершение этой программы до конца нынешнего года. «Национальная программа «Хорошие дороги для Молдовы» предусматривает ремонт к концу этого года 1200 км местных дорог в 1200 населенных пунктах. Общая сумма инвестиций составит 1,6 млрд. леев, средства выделены из Дорожного фонда и государственного бюджета», - подчеркнул он.
Что касается регионального развития, министр иностранных дел уточнил, что основными целями властей в этом направлении являются внедрение программ водоснабжения и канализации, повышения энергоэффективности общественных зданий, управление твердыми отходами и т. д. По словам чиновника, более 200 000 граждан из 22 населенных пунктов будут пользоваться недавно построенными или отремонтированными водопроводами, а десятки общественных зданий будут улучшены благодаря проектам по энергоэффективности. «Эти проекты будут осуществляться при поддержке Европейского союза, что свидетельствует о преимуществах подписания Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС», - сказал глава внешнеполитического ведомства.
В ходе диалога затрагивались проблемы, стоящие перед Глоденским районом в целом и гражданами в частности. В этой связи председатель района Ион Леукэ призвал центральные власти активнее участвовать в решении проблем, связанных с созданием рабочих мест, привлечением инвестиций в административно-территориальную единицу, а Министерство иностранных дел и европейской интеграции – содействовать процессу установления отношений сотрудничества с другими регионами в других странах, особенно в Румынии, Польше и др. Относительно поддержки МИДЕИ министр Ульяновский заверил, что все дипломатические миссии Республики Молдова готовы оказать всю необходимую помощь в налаживании партнерств с населенными пунктами других государств, инициировании инвестиционных программ, продвижении отечественных продуктов и услуг на международных рынках и т. д, сообщает МОЛДПРЕС.
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