ЦИК: 3 июня пройдёт второй тур местных выборов в Кишинёве

Центральная избирательная комиссия приняла решение, согласно которому 3 июня в столице состоится второй тур выборов примара.

В то же время, согласно решению ЦИК, кандидат от ПСРМ Ион Чебана будет фигурировать в бюллетене под первым номером, а под вторым номером – кандидат от ППДП Андрей Нэстасе, сообщает noi.md.

Напомним, что, согласно предварительным данным, представленным ЦИК, небом, на новых местных выборах 20 мая кандидат от ПСРМ Ион Чебан набрал 40,97% от общего количества голосов, а кандидат ППДП Андрей Нэстасе – 32,12%.