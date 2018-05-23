Сиквел "Дэдпул 2" с рекордом возглавил кинопрокат США

Несмотря на впечатляющие результаты, по итогам уикенда сиквел Дэдпула немного уступил своему предшественнику, у которого два года назад было $132,4 млн.

Кинокомикс Дэдпул-2 заработал $125 млн за первый уикенд и возглавил кинопрокат Северной Америки. Мировые сборы ленты Дэвида Литча составили $301 млн.

Отмечается, что в первый день проката, 18 мая, фильм заработал $53,3 млн – это абсолютный рекорд для всех фильмов со взрослым рейтингом R. Также Дэдпул-2 показал лучший результат для фильмов киностудии FOX, сообщает korrespondent.net.

Несмотря на впечатляющие результаты, по итогам уикенда в целом сиквел немного уступил своему предшественнику, у которого два года назад было $132,4 млн.

На второе место кинопроката опустился другой кинокомикс – Мстители: война бесконечности. В активе ленты за четвертую неделю $28,7 млн в кинопрокате Америки (всего $595 млн). Общие мировые сборы блокбастера достигли $1,813 млрд. Это четвертый результат в истории кино.

На третьем месте в США премьера этой недели комедия Книжный клуб. В активе фильма, ориентированного прежде всего на женщин, $12,5 млн.

Ранее сообщалось,что создатели Дэдпула-2 намерены вырезать из фильма сцену с удушением ребенка, которая вызвала критику и непонимание среди фокус-групп.