В Татарстане бык убил мужчину

Следователи в Татарстане проводят доследственную проверку по факту нападения быка на жителя Арского района, в результате которого мужчина скончался от полученных травм.

Утром 22 мая в селе Михайловка Арского района республики в результате нападения быка смертельные травмы получил 55-летний местный житель. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина пришел к соседям помочь вывести на пастбище стадо коров, перед этим решил запереть в стойле быка.

Неожиданно животное повалило его на землю и стало топтать копытами, после чего подняло на рога и ударило о забор. В результате были выбиты несколько досок, и мужчина смог уползти в образовавшееся отверстие. Пришедшая ему на помощь хозяйка дома успокоила быка и вызвала на место медиков. Однако мужчина скончался до их приезда.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





